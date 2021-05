Aznar saluda el triomf d'Ayuso i assegura que s'ha guanyat «llibertat d'acció»

La Fundació FAES, que presideix José María Aznar, ja ha fet una primera anàlisi de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid. En un editorial, el laboratori aznarià saluda la victòria de la líder madrilenya i assegura que, "encara que cap resultat és extrapolable al 100%", la victòria del PP suposa "una inflexió en la política espanyola". FAES destaca que, a més, representa "un reagrupament en el centredreta", en al·lusió a l'ensorrament de Ciutadans i al fet que Vox veu limitat el seu ascens. Sobre el partit ultra, al qual no esmenta, la fundació diu que els seus escons queden "considerablement devaluats".Des de FAES s'elogia Ayuso i el seu missatge de "llibertat", i s'inclou una frase significativa: "Díaz Ayuso va demanar el vot per poder desenvolupar el seu projecte polític amb llibertat d'acció. Una llibertat que s'ha de predicar enfront de tots perquè la presidenta se l'ha guanyat. En el text es fa, però, una referència positiva per a Pablo Casado, de qui es diu que el resultat electoral és també un "èxit". Casado, diu FAES, "té davant seu una tasca complexa i exigent, però ha donat passes importants i avui, des del seu lideratge, aquesta tasca sembla una mica més fàcil".S'afirma en l'editorial de FAES que la derrota de l'esquerra ha estat quantitativa i qualitativa. Segons el think tank conservador, ha quedat bandejada l'estratègia de "l'alerta antifeixista". Es refereix despectivament a l'erosió de la "conjunció decadent de socialistes, comunistes i independentistes".El centre ideològic de l'expresident José María Aznar no estalvia atacs a la figura de Pablo Iglesias, malgrat que el líder de Podem ja ha anunciat la seva retirada del primer pla. Per FAES, Iglesias és un "veritable depredador de la política democràtica que busca fer-se passar per víctima".

