Arrenca Ouigo, l'AVE de baix cost que farà la competència a Renfe

Tant el president de SNCF, Christophe Fanichet, com la directora general a Espanya, Helène Valenzuela, s'han felicitat per participar en un "moment tan important" com és la liberalització ferroviària i la recuperació de la lliure mobilitat entre Barcelona i Madrid, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma aquest diumenge.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha refermat la voluntat de Ferrocarrils de la Generalitat d'entrar, en forma de consorci, en aquest sector a mitjà termini amb línies que puguin unir des del sud de França fins al País Valencià. També ha demanat que Ouigo també faci parades a Lleida i Girona. Per ara, només té previst fer-ho a Saragossa i a Tarragona.D'altra banda, la tinent d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, ha destacat el tren com a mitjà de transport per a la lluita contra el canvi climàtic, i especialment en una ciutat com Barcelona, orientada al mar i amb "les seves fragilitats i vulnerabilitats". "El tren salva vides i l'economia, salva persones i allunya la contaminació", ha ressaltat.