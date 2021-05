Així serà el concert sense distàncies de Manel

Manel farà un concert amb 1.000 persones de públic que podran estar dretes i sense mantenir distàncies de seguretat, tot i que hauran de portar mascareta. L'acte se celebrarà el divendres 21 de maig a la sala La Mirona de Salt (al Gironès) a les nou del vespre i els assistents hauran de presentar un test d'antígens negatiu.El concert està emmarcat en l' assaig clínic Obrir Girona , que ja fa dues setmanes que està en funcionament i a mitjans d'abril va provar l'obertura de restaurants per oferir sopars a la ciutat. Tots els assistents hauran de portar un certificat que acrediti que tenen poc risc de contagi de la Covid-19 i, per tant, s'hauran de fer un test d'antígens 36 hores abans del concert en alguna de la trentena de farmàcies acreditades per fer-los. Aquest test tindrà un cost de 8,5 euros per a l'assistent.En el cas de les persones vacunades, aquestes podran presentar el certificat de vacunació per validar el seu passi. I els qui hagin superat el virus hauran de presentar els resultats d'una PCR positiva de més de quinze dies. En aquestes dues situacions, les farmàcies cobraran 2,5 euros per validar els certificats.Les entrades es posaran a la venda el dimecres 12 de maig a les dotze del migdia a través de la pàgina web de la sala de concerts i quedaran emmagatzemades a l'aplicació Tiketblok. Tot el públic l'haurà d'instal·lar al seu telèfon mòbil per accedir a l'esdeveniment, ja que així s'identificarà a cada assistent a través del seu dispositiu. Així doncs, en el cas que algú compri més d'una entrada, l'haurà de transferir a l'assistent que l'hagi de gaudir perquè la cadascú tingui la seva a l'hora d'accedir a la Mirona.De les 1.000 entrades disponibles, els organitzadors d'Obrir Girona en reservaran 100 per al personal sanitari i les sortejaran entre aquells treballadors que s'hi inscriguin. L'objectiu és agrair al col·lectiu la feina feta durant tota la pandèmia.

