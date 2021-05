Fainé i Brufau neguen a l'Audiència Nacional tenir cap relació amb Villarejo

L'expresident de CaixaBank Isidre Fainé ha negat aquest divendres davant del jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón qualsevol irregularitat per part seva en relació a l'empresa Cenyt, propietat de l'excomissari José Manuel Villarejo. De fet, n'ha atribuït a Repsol la contractació.Per part seva, el president de Repsol, Antoni Brufau, que també ha declarat com a investigat aquest divendres, ha explicat que va saber a través del seu responsable de Seguretat, Rafael Araujo, que s'havia contractat una empresa d'intel·ligència, però que desconeixia que era del comissari Villarejo. Tant Fainé com Brufau s'han desmarcat de l'excomissari de la Policia Nacional.Segons fonts citades per Europa Press, García Castellón ha estat més inquisitiu amb Brufau que amb Fainé. Els dos empresaris han declarat durant aproximadament una hora cada un i han respost les preguntes de la seva defensa, de la Fiscalia i del jutge. La causa és la peça separada número 21 de l'anomenat cas Tàndem, que investiga l'"encàrrec" per part de Repsol i CaixaBank a Villarejo d'espiar el 2011 l'aleshores president de Sacyr, Vallhermoso Luis del Rivero, que intentava prendre el control de la petroliera mitjançant un concert amb Pemex.Davant del jutge, Brufau ha dit que no va autoritzar la contractació de l'empresa d'intel·ligència i que no va parlar-ne amb Araujo i ha assenyalat que qui tenia aquesta responsabilitat era el directiu responsable de mitjans de Repsol, Luis Suárez de Lezo. Dijous, Lezo va dir al jutge que Araujo li havia comunicat que havia contractat serveis d'intel·ligència, però que ell no li va ordenar contractar l'empresa de Villarejo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor