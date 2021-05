La vacuna de Pfizer pot provocar efectes secundaris a qui s'hagi fet retocs estètics

Altres notícies que et poden interessar

L' Agència Europea de Medicaments avisa que la vacuna de Pfizer-BioNTech pot provocar "inflor facial" en persones que s'hagin fet injeccions dèrmiques. El regulador europeu ha catalogat aquesta reacció com un possible "efecte secundari" del vaccí després de revisar i analitzar els casos produïts durant els darrers dies. Això no obstant, l'EMA recorda que la vacuna de Pfizer-BioNTech continua sent segura i eficaç per combatre la Covid-19.D'altra banda, també s'estan examinant diversos casos de miocarditis a vacunats amb aquest antídot i amb la vacuna de Moderna. Tot i això, l'EMA no veu, per ara, evidències que siguin provocats per la vacuna i ha demanat als comercialitzadors de vaccins més dades per poder considerar si s'ha d'aplicar més regulacions.

