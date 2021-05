El Parlament constitueix les primeres comissions: el PSC presidirà el control a la CCMA

El Parlament ha aprovat aquest divendres la constitució de les comissions de l'Estatut del Diputat, de Peticions, del Síndic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes, i de la CCMA. Es tracta de les primeres comissions que s'activen aquesta legislatura, ja que són les que es poden posar en marxa sense que s'hagi format el nou Govern.La presidència més destacada és la del control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que com ja es va anunciar fa unes setmanes, serà presidida per David Pérez (PSC). La comissió de l'Estatut del Diputat la presidirà Eusebi Campdepadrós (Junts), Najat Driouech (ERC) presidirà la del Síndic de Greuges i Mònica Palacín (ERC) presidirà la comissió de Peticions. Jordi Riba (PSC) ha estat elegit per presidir la de la Sindicatura de Comptes.Les comissions constituïdes avui són específiques creades pel reglament de la cambra catalana o per llei. Així, no són comissions legislatives, que no es poden crear fins que la cambra no investeixi un nou president. El límit per fer-ho, si les negociacions entre ERC i Junts arriben a bon port, és el 26 de maig.La mesa del Parlament, d'acord amb la junta de portaveus, va acordar el 20 d'abril la distribució de les presidències d'aquestes cinc comissions entre els grups. Segons aquest acord, les comissions estaran formades per 17 diputats (4 del PSC, 4 d'ERC, 4 de Junts, 1 de Vox, 1 de la CUP, 1 dels comuns, 1 de Ciutadans i 1 del PP). Com a excepció, la comissió de l'Estatut dels Diputats ha d'estar integrada per un representant de cada grup, tal com estableix el reglament del Parlament.Les votacions s'han alentit per les protestes de l'extrema dreta de Vox, que ha criticat que les constitucions de les comissions i les votacions dels i les membres s'havien fet "a esquenes". Això ha evitat que els nomenaments es poguessin fer per assentiment, un mètode més senzill i ràpid, i finalment s'han hagut de realitzar amb el sistema de votacions amb urna.

