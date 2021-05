L'Audiència Nacional arxiva la causa contra Ferrusola perquè pateix demència

L'Audiència Nacional ha acordat aquest divendres arxivar la causa contra Marta Ferrusola per la situació de demència que pateix. D'aquesta manera, no serà jutjada pel cas Pujol, que sí que asseurà al banc del acusats la resta de la família, començant pel patriarca, Jordi Pujol, i els set fills del matrimoni. En la interlocutòria, el magistrat Santiago Pedraz accepta la petició de la defensa, que va demanar l'arxivament de la causa i va aportar documentació mèdica que acreditava la demència que pateix l'esposa de l'expresident de la Generalitat. La Fiscalia tampoc s'hi va oposar, després de realitzar el seu propi examen mèdic a Ferrusola fa unes setmanes.El cas Pujol és a les portes del judici. Un dels tràmits que hi havia pendents era, precisament, la decisió per part del jutge sobre la situació de Ferrusola, que es troba en un estat avançat de demència i no està en condicions per afrontar un procediment penal. La resta de la família sí que serà jutjada, previsiblement a la tardor, acusada dels delictes d'organització criminal, blanqueig de capitals, delicte contra la hisenda pública i falsedat documental.Ferrusola era, segons el jutge, la "mare superiora". Juntament amb Jordi Pujol, eren els caps de l'organització. Ferrusola, de fet, donava indicacions de "traspassar missals" en referència a quantitats de diners. Això allunya la tesi segons la qual l'expresident va mirar cap a una altra banda mentre la resta de la família, especialment el fill gran, feia i desfeia amb el patrimoni. Ferrusola s'enfrontava als mateixos delictes que el seu marit. Al gener, metges de l'Audiència Nacional van visitar Ferrusola i van acreditar que no estava en condicions per declarar en un judici per un "deteriorament cognitiu moderadament greu de cinc anys d'evolució".Quedarà per a la història de les comissions parlamentàries la compareixença de Ferrusola, que va assegurar que els fills "anaven amb una mà al davant i l'altra al darrere" i que la família "no en tenia ni cinc". Quan Ferrusola "renyava" els diputats, el maig de 2017, la policia sospitava que el "benefici il·lícit" de les activitats dels Pujol s'acostava als 70 milions d'euros i el ball de xifres que des del principi ha anat sortint als mitjans s'allunya de la imatge de família humil que va voler donar l'esposa de Pujol a la cambra catalana.

