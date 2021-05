El Govern ratifica l'obertura de botigues, bars i restaurants fins a la nit

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat ha ratificat aquest divendres les mesures del Govern a partir de la fi de l'estat d'alarma, aquest diumenge. En una roda de premsa aquest divendres, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha explicat que les "bones dades" permeten flexiblitzar les mesures, tot i que fa una crida a la prudència. "Encara que veiem la llum al final del túnel, la pandèmia no s'ha acabat", ha afirmat.La restauració i les activitats culturals podran obrir fins a les 11 de la nit, mentre que els comerços hauran de tancar les portes a les 10 de la nit. Aquestes mesures s'uneixen a la limitació de les reunions a sis persones i l'establiment d'un 50% de l'aforament en cerimònies religioses, amb un màxim de 500 persones en espais tancats i d'un miler si hi ha bona ventilació o és en l'aire lliure. Les mesures, segons ha exposat Vergés, tenen una vigència de 15 dies. Per tant, entraran en vigència aquest 9 de maig i seran revisades el 24 de maig.Vergés ha celebrat el bon ritme de la vacunació del país -avui s'ha arribat als tres milions de vacunes aplicades- i el fet d'haver immunitzat sobretot a la franja de la població de més edat. La consellera ha explicat també que aquesta setmana ja s'ha començat la vacunació a les persones menors de seixanta anys i que, si les previsions de la Unió Europea es compleixen, "a finals de juliol" hi haurà el 70% de la població vacunada.La consellera de Salut també ha reivindicat "l'esforç" dels professionals de l'atenció primària i de tot el sistema sanitari. "És una estratègia que ens està permetent crida massivament a la població per vacunar-la", ha explicat. Vergés ha insistit en la prevenció, mantenint totes les mesures de seguretat. "Si tenim bones dades és gràcies a l'esforç de la societat", ha explicat.El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha advertit que la nit del dissabte el toc de queda segueix vigent, i que per tant, "es podran aplicar sancions". El toc de queda només serà de 10 a 12 de la nit, però els Mossos i les policies locals seguiran pendents que se'n garanteixi el compliment.Des de la Conselleria d'Interior expliquen que la mesura del toc de queda ha estat "molt eficaç però molt restrictiva" i que les autoritats consideren que "cal aixecar-lo" per les bones dades. Es fa una nova crida a la prudència i a la responsabilitat. "Si tots tenim cura, la millora tindrà un impuls més gran", ha afirmat el conseller Sàmper.Els dispositius dels Mossos s'adaptaran per aturar les festes il·legals. "S'ha fet un dispositiu per garantir la seguretat i la mobilitat de les persones", ha explicat Sàmper. Els dispositius seran "preventius i no sancionadors" per evitar les aglomeracions de gent a l'espai públic i perquè no hi hagi festes massives al carrer que posin "en risc" la seguretat de la ciutadania.

