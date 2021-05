Guàrdia Urbana i Mossos reforçaran el patrullatge nocturn a Barcelona quan acabi l'estat d'alarma

La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra reforçaran el patrullatge nocturn a Barcelona a partir d'aquest cap de setmana, quan expiri la declaració d'estat d'alarma. L'intendent major de la policia local, Pedro Velázquez, ha assegurat que el reforç serà del 30% i que els dos cossos disposaran de 260 agents de servei.Velázquez ha assegurat que la prioritat de la Guàrdia Urbana és minimitzar el risc de contagi, garantir la "convivència" i evitar un increment dels fets delictius a la nit. L'intendent major també ha alertat d'un possible increment de la sinistralitat viària. El transport públic continuarà sense funcionar tota la nit a Barcelona, però la Guàrdia Urbana incrementarà els controls d'alcoholèmia.L'intendent major ha assegurat que la Guàrdia Urbana i els Mossos prioritzaran tenir presència en zones de la ciutat on acostumen a haver-hi concentracions de persones a les nits, com el mirador de l'Arrabassada o els búnquers del Carmel.La policia local també té el focus posat en festes que no respecten les mesures de seguretat i prevenció per la Covid-19. Segons Velázquez, la Guàrdia Urbana n'ha detectat una mitjana de quatre o cinc cada cap de setmana. "Es produeixen en domicilis particulars però també en locals que allarguen l'horari i no compleixen l'aforament, i també en pisos turístics", ha dit.Des de l'inici del toc de queda el 25 d'octubre, la Guàrdia Urbana ha desallotjat de la via pública 105.476 persones i ha recaptat 1,7 milions d'euros en multes. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament, Albert Batlle, ha fet una crida a evitar botellots i a tenir una activitat nocturna "continguda". "No volem que es col·lapsin les centraletes policials amb denúncies", ha dit.

