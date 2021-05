Què passa si ens avisen per vacunar-nos i estem de vacances? Sanitat respon els dubtes

Altres notícies que et poden interessar

El ritme de vacunació s'accelera a tot l'estat espanyol i també a Catalunya, a les portes dels mesos d'estiu. Salut ja va anunciar ahir que ha afegit la franja d'edat d'entre 50 i 59 anys a la campanya de vacunació massiva contra la Covid-19. Tal com va anunciar el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja s'està citant gent per administrar les primeres dosis a aquest col·lectiu. Per a poder saber quan et toca vacunar-te, pots consultar-ho en aquest enllaç. El departament avisa, a través de missatge o d'una trucada, a les persones que s'han de vacunar aviat per determinar el dia i l'hora. En aquest escenari, però, moltíssimes persones posen la mirada en les vacances, on s'obre un nou escenari: què passaria si algú rep l'avís de vacunar-se, però està de vacances i no es troba al seu domicili? La ministra Carolina Darías ha rebut aquesta qüestió en roda de premsa i ha admès que no tenien previst aquest escenari, per una qüestió molt simple. "Els serveis de salut avisen amb temps perquè puguin fer-ho. I, si no, doncs caldrà esperar a quan acabi el torn per tornar a vacunar", ha assegurat de manera taxativa la màxima responsable del Ministeri de Sanitat.En una altra situació, Darías també ha explicat què passaria si a algú l'avisen per a vacunar-se en una ciutat que no és la seva. "El que està previst és per a aquelles persones que tenen targeta de desplaçat i, per tant, ja estan sent vacunades en la comunitat autònoma a la qual s'han desplaçat", ha afirmat.

