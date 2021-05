Mor un nen d'un any i mig en caure pel balcó

El nen d'un any i mig que aquest dijous va caure per un balcó a Agullana (Alt Empordà) ha mort a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra.Els fets van passar pels volts de dos quarts de deu del matí quan, per causes que es desconeixen i tot apunta que de manera accidental, el nadó es va precipitar des d'una terrassa.Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diversos efectius d'emergències. Entre ells, l'helicòpter medicalitzat que va traslladar el menor a l'hospital ja en estat molt greu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor