El pare de Pep Guardiola: «No vull que el meu fill entreni la selecció espanyola»

Valentí Guardiola, pare de l'entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlat sobre el futur a les banquetes del santpedorenc en una entrevista a Radio Villa Trinidad d'Argentina tot i assegurar que "no sóc ningú per dir-li què ha de fer, té 50 anys".Així, Valentí Guardiola descarta només una feina per al seu fill: "Et puc dir que no vull que dirigeixi la selecció espanyola, penso que no". En canvi, no tanca les portes del Camp Nou: "De tornar al Barça com a entrenador o com a persona que doni consells no ho descarto", diu.Sobre l'actualitat futbolística, el pare de Pep Guardiola afirma que "guanyar aquesta Champions seria una satisfacció molt gran", si bé "m'hauria agradat que la final fos contra el Reial Madrid".Finalment, el pare del tècnic català ha parlat també sobre Leo Messi. Diu que l'argentí és "un número a part" i que a l'entrenador "no li desagradaria tenir-lo en aquest Manchester City". En tot cas, explica que "ara està al Barça i el Pep porta el club al cor", pel que "mai li voldria fer mal".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor