Junts sosté ara que un acord amb ERC «en els propers dies» és possible

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha obert la porta aquest divendres a investir Pere Aragonès sense ser al Govern en cas que no hi hagi acord amb ERC. "No especulem amb eleccions. Si l'acord no arriba i ERC ens presenta una alternativa i necessita els vots de Junts, els vots els tindrà", ha dit Sànchez, que ha assegurat que ERC té els detalls i les "condicions" d'aquesta proposta. De tota manera, aquest no és l'escenari amb el qual treballa Junts. Sànchez és optimista i confia que es podrà arribar a una entesa amb els republicans "en els propers dies" per tal de vertebrar la majoria del 52% obtinguda a les eleccions del 14-F. La confiança entre les parts, ha assegurat, és més alta ara que no pas fa tres mesos. ERC, segons fonts consultades per, ha celebrat el posicionament de Sàchez i ja s'ha posat en contacte amb Junts per tal de tancar l'acord "en les properes hores".Sànchez ha insistit que un escenari de no-acord amb ERC no seria bo per al país. "Seria una mala decisió, deixaria un govern inestable i un independentisme incapaç de vertebrar el 52%", ha dit. Per això, ha dit, l'objectiu és tancar un acord aviat i les converses, en aquest sentit, avancen "satisfactòriament". "Hi ha un marc molt avançat per pensar en un acord en els propers dies", ha dit Sànchez, que també ha assenyalat que hi ha "aspectes importants per tancar" -la direcció estratègica del procés o l'estructura de Govern- que no seran excusa per no arribar a un acord. El dirigent de Junts ha aprofitat un permís penitenciari de Lledoners per comparèixer presencialment per actualitzar l'estat de les negociacions.El dirigent de Junts ha insistit que des de la formació s'ha llegit els resultats del 14-F com una "oportunitat" per continuar construint la independència. Per això, ha dit, s'han posat a disposició d'ERC i la CUP per construir una "majoria sòlida" que no deixi en "paper mullat" tot el que s'ha fet en aquests últims anys. "Junts ha estat molt pacient en les converses que hem tingut amb ERC i CUP", ha assegurat. Sànchez ha deixat clar que ara com ara no hi ha cap necessitat de deixar "aparcat" cap de les qüestions que s'estan negociant, ni el paper del Consell per la República, ni la coordinació a Madrid.Sánchez també ha fet referència als resultats electorals a Madrid, que fan encara més urgent un acord independentista per a la recuperació econòmica i per a una defensa "eficaç" dels drets i les llibertats. "Hem apostat des del primer moment per una negociació sincera per resoldre el conflicte polític i hem dit des del primer moment que algunes de les posades en escena que hi ha hagut han estat insuficient. No hem vist per part del PSOE voluntat política de resoldre el conflicte", ha dit. Malgrat això, Junts s'ha mostrat disposat a participar "en tot allò que serveixi" per avançar en la resolució del conflicte, tot i la poca voluntat per part del govern espanyol.Sànchez ha remarcat que és "més urgent que mai" un acord independentista per avançar en els propers anys i ha descartat que el PSOE debilitat tingui més facilitat per resoldre el conflicte. "Només anant junts podrem avançar de manera clara en la unitat imprescindible per fer que Catalunya tingui una solució dialogada al conflicte polític. L'amnistia i l'autodeterminació són un punt clau que uneix ERC, CUP i Junts", ha dit. Sànchez ha situat aquests dos elements com la clau. "No hi ha excuses, no demanem res que no s'hagi pogut fer en aquests últims anys", ha dit.Així, ha deixat clar que s'ha d'acceptar que, quan hi hagi Govern, "les forces independentistes treballaran de manera determinada" de cara al "possible fracàs" d'una taula de diàleg, que difícilment tirarà endavant segons s'ha vist amb el PSOE. "D'això en diem confrontació intel·ligent", ha dit. Per això ha demanat "treballar conjuntament" per coordinar aquests dues estratègies. I per què no s'ha pogut materialitzar l'acord? "Perquè la nostra responsabilitat és la d'arribar a un acord que superi les desconfiances personals i polítiques que ens han caracteritzat aquests últims anys, i això és difícil", ha dit."Programàticament hem avançat molt", ha dit Sànchez. Els "serrells" que queden no representen "cap obstacle important". El programa econòmic està tancat i s'adapta al que reclama Junts. Pel que fa a les estructures de Govern, s'hi treballa des de fa setmanes. Per a Junts, l'estructura de Govern és important però "no serà un obstacle per impedir l'acord". "No volem ni posarem cap endarreriment de l'acord per l'estructura", ha afirmat. Sànchez ha dit que la formació signaria un disseny de govern com el 2018 canviant les conselleries d'ERC per les de Junts. Pel que fa a la unitat estratègica, Sànchez ha assegurat que "s'estan polint els serrells" en relació a la coordinació independentista i la unitat a Madrid "respectant absolutament els pesos de cada formació". "Som perfectament conscients que Junts té quatre escons a Madrid, no volem imposar res, però creiem imprescindible tenir un treball de coordinació en tots els fronts on l'independentisme està present", ha dit.Un altre element fonamental per a Junts és l'anomenat "preparem-nos", en cas que es constati finalment el fracàs de la taula de diàleg. "L'Estat no ens donarà treva", ha dit, i ha recordat les diverses causes obertes contra l'independentisme. "Tenim un govern espanyol que no sabem si controla la Fiscalia, l'Advocacia i si pot reformar el Poder Judicial. No té capacitat per trobar una solució política", ha afirmat Sànchez, que ha reclamat "més coordinació que mai" i unir l'interior amb l'exili. "Això no vol dir ni fer més petit el Govern de Catalunya ni plantejar cap tutela al futur president de la Generalitat", ha dit.Sànchez ha volgut negar categòricament que Junts hagi plantejat cap tutela al president o a l'independentisme per part del Consell per la República. La direcció estratègia de l'independentisme "ha d'existir", segons Junts, i ha de formar part del Consell per la República, un organisme "nascut d'una voluntat transversal". "La feina de les institucions del país és clau, però per culpa de l'Estat cap persona que treballi a les institucions de Catalunya té cap certesa que la seva actuació no pugui ser utilitzat per l'Estat per buscar-li la ruïna", ha dit Sànchez, que ha situat en Consell per la República com un "fil directe" amb l'1-O i els fets de la tardor de 2017. De tota manera, s'està treballant per trobar una solució que acomodi les sensibilitats dels diferents partits.

