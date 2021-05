El TSJC avala les mesures del Govern posteriors a l'estat d'alarma

Altres notícies que et poden interessar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aprovat aquest divendres les mesures del Govern per fer front a la pandèmia després de la fi de l'estat d'alarma, que decaurà a partir del diumenge a les 12 de la nit. La Fiscalia també havia donat el vistiplau a les mesures aquest dijous. D'aquesta manera, es manté la limitació de les reunions socials a un màxim de sis persones i també s'estableix un límit d'aforament en les cerimònies religioses -500 persones en espais tancats i un miler en l'aire lliure-. El tribunal també ratifica la prohibició de consumir en grup aliments o begudes al carrer si no és en les terrasses de bars i restaurants.El Govern, que fins fa uns dies buscava el mecanisme legal per mantenir el toc de queda després de l'estat d'alarma, va acabar confirmant aquest dimarts que la mesura cauria a partir de diumenge a les 12 de la nit. D'aquesta manera, es donarà el fet que l'última franja horària en què no es podrà sortir al carrer serà el dissabte entre les 10 i les 12 hores de la nit . A partir de llavors, doncs, no hi haurà cap limitació horària de circulació per la via pública.Amb això, Catalunya entra "en una nova etapa", com explica el Govern, i té l'aval legal per aixecar el toc de queda nocturn i el confinament territorial del país a partir del diumenge. Entre les activitats que reprendran el seu funcionament complet, hi ha la restauració, que podrà servir sopars sense interrupció fins a les 11 de la nit. El servei serà tant en interiors com en terrasses, tot i que es manté el límit de 4 persones per taula -o sis si són de la mateixa bombolla de convivència-.La mobilitat per tota Catalunya ja va ser permesa fa unes setmanes , i ara també es podrà entrar i sortir del país amb total llibertat. Els parcs d'atraccions, que des de l'octubre estaven tancats, també recuperaran l'activitat a partir del diumenge, tot i que PortAventura i el Tibidabo ja han anunciat que reobriran a partir del dia 15.Queda encara per decidir, per exemple, la reobertura de l'oci nocturn -la consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat aquest divendres que no és una mesura que estigui "sobre la taula"- o el retorn del públic als grans esdeveniments esportius -tot i que el Govern n'ha permès en l'esport no professional-.La consellera Vergés també ha advertit en una entrevista a Catalunya Ràdio que les mesures que entren en vigor diumenge es revisaran d'aquí a 15 dies. Vergés creu que s'està plantejant una reobertura "molt gran" i de moment descarta aixecar la limitació de les trobades socials o augmentar els aforaments de la cultura. "Treballem amb passos ferms i per no anar enrere", ha explicat.

