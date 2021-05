Macrodispositiu dels Mossos per desnonar quatre famílies al Raval

📹 Càrrega dels Mossos contra els concentrats per evitar el desnonament de quatre famílies al Raval



— NacióDigital (@naciodigital) May 7, 2021

Ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra per desnonar quatre famílies al Raval aquest divendres. Diverses unitats antiavalots s'han desplaçat al carrer Bisbe Laguarda per executar el desallotjament de tres pisos ocupats.Fonts oficials de la policia asseguren que els Mossos han actuat per ordre judicial. El sindicat assegura que cap de les famílies ha rebut avís previ de desnonament.Fonts del sindicat expliquen que entre els afectats hi ha un menor d'edat. També, que una de les persones que viu als pisos ha hagut de ser traslladada a l'hospital després que s'hagi autolesionat coincidint amb el desplegament policial.Fonts oficials de l'Ajuntament expliquen que les famílies no s'havien posat en contacte amb els serveis municipals d'habitatge. La Unitat Antidesnonaments s'ha desplaçat al lloc dels fets per mediar en el desallotjament.

