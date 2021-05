Brot de coronavirus en un geriàtric del Pla de l'Estany amb 21 afectats i un usuari mort

Altres notícies que et poden interessar

Un brot de coronavirus al geriàtric Pla de Martís d'Esponellà (Pla de l'Estany) ha provocat la mort d'una persona i 21 contagiats. Segons avança el Diari de Girona i ha confirmat l'ACN, entre els afectats hi ha cinc treballadors, dels quals cap estava vacunat, i setze avis, tots ells asimptomàtics. La persona morta és un resident d'edat avançada i que tenia patologies prèvies.En total, en el centre hi ha una plantilla de 37 treballadors i hi viuen 50 ancians. L'equip d'Atenció Bàsica de Banyoles està fent el seguiment dels setze avis que s'han contagiat i s'ha aïllat els cinc treballadors. El del Pla de l'Estany és l'únic geriàtric de la Regió Sanitària de Girona catalogat com a vermell, ja que té un brot actiu.En estat taronja – amb un brot controlat – hi ha la de l'Alt Maresme i la Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà, on fa pocs dies es va detectar un brot que va afectar inicialment onze persones, tal i com va avançar el mateix consistori. Només un dels afectats va necessitar que l'ingressessin, en aquest cas, a l'hospital de Palamós.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor