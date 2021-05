La catalana Anna Navarro deixa la vicepresidència de NetApp

L'olotina Anna Navarro Descal, més coneguda professionalment com Anna N Schlegel, ha anunciat aquest dijous que deixarà de ser la vicepresidenta de NetApp, la firma líder mundial d'emmagatzematge de dades amb seu a Silicon Valley.Ella mateixa ho ha explicat a la xarxa social Linkedin.Nascuda a Olot el 1968, Navarro feia dotze anys que treballava per a aquesta firma. Llicenciada en filologia anglesa i alemanya a la UB, fa 28 anys que viu a Silicon Valley i ha treballat a Cisco Systems, Xerox, VMware o VeriSign.El desembre passat va ser nomenada la dona més influent del món en tecnologia 2020 per la revista Anaytics Insight i el passat 1 d'abril es va convertir en la vint-i-cinquena ambaixadora d’Olot , distinció que li va atorgar el batlle, Pep Berga, a l'Ajuntament d'Olot.Tot just uns dies abans, Pep Martí la va entrevistar per a Nació Digital , on l'empresària deia: "He arribat on he arribat perquè la paraula por la conec poc".

