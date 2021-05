Un dron creat a Moià permetrà oferir imatges en rescats i incendis sense cobertura mòbil

Ubicat a Moià (Moianès), el BCN Drone Center és un dels 10 únics centres de drons que hi ha al món. Un referent mundial des d'on s'ha creat el dron Oryx, equipat amb tecnologia avançada i que permetrà oferir imatges des de qualsevol punt del país, encara que no hi hagi cobertura mòbil. Un fet que, segons ha destacat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, és especialment important en situacions d'emergència com rescats o incendis.El dispositiu pot volar a més altura, cobrir àrees extenses, té una capacitat de càrrega de 7,5 quilograms i una autonomia de 26 hores. A més, s'està treballant per incorporar intel·ligència artificial a l'aparell, de tal manera que serà capaç d'identificar objectes, persones o vehicles i enviar les imatges amb tecnologia 5G.El projecte pilot Oryx consisteix en el desenvolupament i testatge d'un dron d'ala fixa amb capacitat per actuar com a nus de comunicacions crítiques per als cossos de seguretat i d'emergències. Pot cobrir àrees més extenses, volar a més altura i té una autonomia molt més gran que els drons multirotor utilitzats fins ara pels cossos d'emergències i seguretat de la Generalitat, molt més lleugers, amb una autonomia de vol d'una hora i una capacitat de càrrega de menys de 500 grams.Aquestes característiques i prestacions equiparen les funcionalitats d'aquest dron a les d'altres mitjans aeris com ara helicòpters o avionetes, però amb els avantatges d'una aeronau no tripulada: menys risc humà, menys cost d'adquisició i operacional, menys emissions de CO2, una autonomia molt superior i més hores de servei, ja que pot volar amb condicions de lluminositat molt mes baixes.Tot això, juntament amb la nova normativa europea entrada en vigor aquest any 2021, que autoritza operar amb drons a grans distàncies del punt de control fan de l’Oryx una solució tecnològica per complementar els serveis que ofereixen actualment els mitjans aeris de la Generalitat, especialment en aquelles missions on no calguin vols tripulats.A més, el projecte Oryx preveu, en una segona fase que s'està treballant amb la Fundació i2CAT, la incorporació al dron d'una Intel·ligència Artificial i comunicacions 5G. La IA permetria al dron identificar persones i vehicles en les imatges obtingudes, mentre que les comunicacions 5G li permetrien enviar imatges de més qualitat i resolució en temps real.El dron ha estat batejat per CATUAV amb el nom d'Oryx per la similitud de les seves prestacions amb les de l'antílop africà, que té una gran resistència a les temperatures extremes i la falta d'aigua i és capaç de mantenir-se al galop durant molts quilòmetres de manera sostinguda.

