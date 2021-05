VÍDEO | Putin: «La vacuna russa és senzilla i fiable com un Kalaixnikov»

Russian #coronavirus vaccines are as safe and reliable as the famous Kalashnikov assault rifle, President Vladimir #Putin said during a video conference with Deputy Prime Minister Tatyana Golikova on Thursday.#Russia pic.twitter.com/02SW9r8ThG — Ruptly (@Ruptly) May 6, 2021

Pas clau per l'alliberació de les patents . Després de mesos de negatives per part dels Estats Units, l'administració Biden ha comunicat aquest dimecres que defensa suspendre les patents de les vacunes contra la Covid . Així ho ha anunciat Katherine Tai, representant de Comerç Exterior dels EUA: "Participarem activament en les negociacions en l'Organització Mundial del Comerç (OMC) perquè això passi". Un moviment clau dels nord-americans que podria significar el pas definitiu per vacunar massivament tota la població mundial.Al seu torn, Europa, molt reticent amb l'alliberació de les patents, s'ha obert aquest dijous a debatre-ho . El president de Rússia, Vladimir Putin, també s'ha pronunciat a favor de suspendre temporalment les patents de les vacunes per agilitzar la seva producció, al·legant que en moments d'emergència com l'actual s'han de posar per davant la protecció de les persones a consideracions empresarials.Putin ha aprofitat per defensar la política de Rússia en el desenvolupament de les vacunes i ha assenyalat que cedeix tecnologia a altres països per a què també puguin desenvolupar fàrmacs contra la Covid-19. Més de 60 països ja han autoritzat l'ús de la vacuna russa Sputnik V, segons reflecteix el web del fàrmac, on s'estima que aquesta setmana l'han rebuda almenys 20 milions de persones a tot el món.Putin ha valorat aquesta vacuna al seu estil: "Les vacunes russes són les més fiables i segures. Com va dir un expert europeu: ‘Fiable com un rifle Kalaixnikov". No ho dic jo, ho diu un expert europeu! Però és cert. Senzilla i fiable com un Kalaixnikov".

