Malgrat de Mar crea el primer bosc de papallones públic a Catalunya

Un cartell del bosc de papallones. Foto: ACN

L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha creat el primer bosc de papallones en un espai públic a Catalunya. La iniciativa pretén recrear hàbitats amb la biodiversitat idònia per a la reproducció de l'espècie.De moment s'han creat dues reserves al Parc del Castell i al Pla de Pineda, amb una superfície total de 600 metres quadrats. S'hi han plantat espècies com romaní, farigola, sàlvia, espígol, calèndula, caputxines o geranis que afavoreixen el desenvolupant tant de l'eruga com de la papallona adulta.La tècnica de Medi Ambient de Malgrat de Mar, Laia Gómez, preveu que en dos anys es pugui haver estabilitzat una població important de papallones al municipi. En poques setmanes, però, ja han començat a aparèixer els primers exemplars.Des del punt de vista mediambiental, Gómez destaca la importància del projecte per a la biodiversitat del municipi i en la lluita contra el canvi climàtic: "Gràcies a les papallones i altres pol·linitzadors tenim flors. Són les responsables de desplaçar el pol·len on és necessari i això també ajuda al cicle integrat dels espais verds. Aporten molts beneficis".Amb el seu nou bosc de papallones, Malgrat de Mar s'adhereix al projecte Oasis de Papallones de Zerynthia, l'associació espanyola per a la protecció de les papallones i el seu medi, que té com a objectiu crear espais que facilitin el desenvolupament i la cria en llibertat de les papallonesMés enllà dels beneficis mediambientals, l'Ajuntament de Malgrat de Mar també hi veu un potencial turístic. En aquest sentit, a més de l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, el projecte del bosc de papallones compta també amb la participació de l'àrea de Turisme, amb l'objectiu d'afegir nous productes i recursos turístics a la destinació vinculats a aquest projecte.El tècnic de l'Oficina de Turisme de Malgrat de Mar, Toni Riera, assegura que el turisme entomològic –la biologia que estudia els insectes– pot esdevenir un petit "nínxol de mercat" per a la destinació turística com ho són en altres destinacions el turisme ornitològic o fins i tot el turisme vinculat als cementiris.Un altre dels vessants importants del projecte és la implicació de les escoles. En la seva creació, el bosc de papallones ha comptat amb la participació de més de 200 alumnes de 4t de Primària de les escoles del municipi per a la plantació de les especies al Parc del Castell que afavoriran la reproducció de les papallones.A més, des de l'Ajuntament es veu aquest projecte amb un potencial pedagògic de futur. "Tots sabem que a les escoles es fan excursions i que els mestres busquen sempre sortides que puguin ser pedagògiques. Hem començat amb escoles del municipi i l'experiència es molt bona. La intenció es fer-ho arribar a altres escoles de fora de Malgrat", explica Toni Riera.

