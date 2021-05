Ángel Gabilondo també plega després de la derrota electoral

El candidat del PSOE a les eleccions de la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, ha cedit a les pressions del seu partit i no recollirà l'acta de diputat després de la patacada electoral als comicis del passat diumenge.El dirigent socialista, hospitalitzat aquest dijous per un problema al cor , ha pres la decisió després d'una reunió de la comissió executiva federal del partit en què s'ha analitzat la derrota a les urnes. La candidatura de Gabilondo va perdre 13 escons respecte a les eleccions del 2019 i va quedar superada en vots per Más Madrid.La retirada del candidat se suma a la dimissió del secretari general de la Federació Socialista Madrilenya, Ángel Franco , que compatibilitzava aquesta tasca amb la de delegat del govern espanyol a Madrid.

