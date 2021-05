Aena posa traves en el judici per les vexacions a un home amb càncer per parlar en català

Kris Charlier, al jutjat del Prat de Llobregat aquest dijous Foto: ACN

Dos agents de la Guàrdia Civil s'enfronten a dos anys de presó després d'haver discriminat i vexat un home malalt de càncer a l'aeroport del Prat per no parlar en castellà. Els fets, que van ocórrer el 2019, han arribat aquest dijous a judici al jutjat d'instrucció número 3 del Prat de Llobregat, que va decidir no arxivar el cas.L'inici del judici ha aportat novetats transcendentals que poden entorpir el desenvolupament del cas als tribunals. Segons ha explicat la Plataforma per la Llengua -entitat que dona suport legal a Charlier-, la jutgessa que porta el cas va sol·licitar a l'empresa AENA el vídeo dels fets i la companyia va enviar al tribunal unes imatges de gairebé 20 hores de duració, que estaven en càmera lenta. Fa unes setmanes, de cara a la declaració de Charlier, la jutgessa va sol·licitar el vídeo en un altre format i, de moment, encara no l'ha rebut.A Catalunya, només existeix un precedent d’un cas de discriminació lingüística que hagi arribat a ser investigat per la via penal. Va ser un cas de vexació perpetrat per guàrdies civils, en aquest cas contra un pagès de l’Empordà, i va acabar amb l’absolució dels policies. Charlier, que sap parlar català però no castellà, es va veure obligat a abaixar-se els pantalons en públic per mostrar la bossa recol·lectora que porta arran d’una operació per càncer de colon.Els fets van ocórrer el passat 9 de desembre del 2019 a dos quarts de cinc del matí. El ciutadà Kris C., d'origen belga i resident del municipi de Bigues i Riells, va intentar passar pel control de seguretat de l'aeroport com tothom. Com ha explicat a, en Kris pateix càncer de còlon i arran d'una cirurgia per la malaltia, ha de dur una bossa d'estoma sota la roba. Però no es va acabar aquí el maltractament: posteriorment l'home va ser expulsat de l'avió que l'havia de portar a Charleroi (Bèlgica).En arribar al control, la seguretat de l'aeroport li demana que es tregui la roba que tapa la bossa d'estoma i ell s'hi nega. Segons explica ell mateix, l'home del control li contesta de manera vehement: "Estoma, estoma, què és una estoma?". En Kris domina diversos idiomes, entre els quals el neerlandès, el francès, l'angès i l'alemany. Parla català de manera correcta, per defensar-se, però no domina el castellà i només l'entén. És per això que no sap explicar què és una bossa d'estoma en aquest idioma. Aquest va ser un dels punts de més fricció amb el control i els agents de la Guàrdia Civil.El personal de seguretat continua insistint i l'home es nega a exhibir la bossa. Finalment, truquen a la Guàrdia Civil. Arriben dos agents, segons relata en Kris, i els torna a explicar la seva situació amb la cirurgia i l'idioma. Davant la impossibilitat del castellà, un dels agents respon enfadat: "Això és Espanya i aquí parlem en espanyol". Tornen a insistir amb la bossa d'estoma i finalment en Kris els l'acaba ensenyant abaixant-se els pantalons perquè la vegin clarament. Davant la situació, se l'emporten del control a una altra sala.La Guàrdia Civil el denuncia per "desordres públics" i li regiren tot el contingut de les seves maletes. A més, el fan despullar de cintura cap a munt, menys la zona dels pantalons (on hi ha la bossa d'estoma), però segons ha afirmat a aquest diari el Kris, "sí que li revisen les cames mentre li pregunten on viu". Quan troben el seu DNI, els agents constaten que viu a Riells del Fai, però en Kris els ho matisa: "És Bigues i Riells". Això provoca una segona denúncia, aquest cop per "negar-se a col·laborar amb la policia".Després d'una hora de registres i les dues denúncies tramitades, el deixen marxar i pujar a l'avió sense cap mena de problema. Quan tot semblava anar bé, una hostessa crida el seu nom i l'avisa que ha de sortir de l'avió, que no pot volar per ordres de la policia. Segons relata, el pilot no havia rebut cap trucada però tot i això el deixen fora del vol. Ryanar, també explica en Kris, no el va col·locar en cap altre vol del dia ni de l'endemà. "Vés a Vueling", assegura que li van dir des de la companyia. En Kris recorrerà demà les dues denúncies interposades per la Guàrdia Civil.

