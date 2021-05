La jutge investiga Romeva i nou alts càrrecs per despesa en acció exterior de la Generalitat

Amb el PSOE al poder, els atacs contra Catalunya augmenten

Estan sortint cada dia noticies de denuncies i persecucions a qualsevol que hagi participat en l'intent d'independitzar Catalunya, tot aixó està passant amb el PSOE al poder, i els de ERC vinga a fer president al Sanchez i vinga a aprovar-li pressupostos i vinga a ajudar a que espanya segueixi funcionant. El més fastigós és que els de ERC miren a l'altra banda, sembla que aquest atossigament per terra, mar i aire els hi és indiferent... mentres ho faci el PSOE i no el PP. Fixeu-vos que de tots aquests atacs que estem rebent els de ERC no diuen ni una paraula, es fan els despistats. I fixeu-vos també que quan el Rufian parla amb els del PSOE (els que ens estan fent aixó) al congrés parla amb ells com amb amics, amb amics que potser es poden enfadar una mica a vegades, però que no deixen de ser amics. S'han cobert de gloria tots els que pensaven que amb el PSOE al poder en lloc del PP espanya disminuiria la persecució contra Catalunya! Felicitats, ERC, espanya us adora! Fa temps que tothom sap que la premsa espanyolera sempre despotrica contra Junts i mai contra ERC, i aixó ho diu tot.