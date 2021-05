Dimiteix el líder del PSOE a Madrid després de la patacada a les eleccions

El secretari general del PSOE a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, ha presentat aquest dijous la seva renúncia davant l'Executiva Federal dels socialistes espanyols, que es troba reunida al carrer Ferraz de Madrid des de les cinc de la tarda, segons ha informat la Cadena Ser.La seva és la primera dimissió al PSOE per la derrota contundent de les eleccions del 4-M, on els socialistes espanyols no només no van sumar amb les esquerres per poder governar, sinó que es van veure relegats a la tercera posició per Més Madrid. Franco també és delegat del govern espanyol a la Comunitat de Madrid i és qui va haver d'afrontar les querelles per haver permès les manifestacions del 8-M del 2020.

