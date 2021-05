Espàrrec o penis? Polèmica escultura per «animar la gent» a Alemanya

A tothom se li està fent llarga la pandèmia. Les restriccions per fer front a la Covid-19 salven vides tot i que són dures mentalment. Així, amb l'objectiu d'"animar la gent a perseverar", el municipi alemany de Torgau ha instal·lat una nova escultura a la plaça del mercat.La figura, de fusta i creada amb una motoserra, és obra de l'artista Marcus Scholz. "És un espàrrec", defensa l'autor. "Representa la fermesa i hauria d'animar la gent durant la crisi del coronavirus", insisteix, tal com recull el diari Bild Tot i la suposada intenció de Scholz, però, l'estàtua ha generat un intens debat sobre què és, ja que molts veïns hi veuen un penis. L'alcaldessa, Romina Barth, s'ho agafa amb humor: "El seu projecte artístic sobre espàrrecs és valent i deixa molt espai per a la interpretació", somriu.

