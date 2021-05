Israel acusa ara la cooperant Juana Ruiz de pertinença a organització il·legal

Després de tres setmanes de detenció, Israel ha formalitzat aquest dijous l'acusació contra la cooperant espanyola Juana Ruiz, a qui imputen un presumpte delicte de pertinença a organització il·legal. L'acusació s'emmarca en una causa contra l'ONG de Ruiz, els Health Work Committees, de qui la justícia israeliana assegura que ha desviat fonts al Front Popular per l'Alliberament de Palestina (FPLP).L'FPLP és un partit polític palestí considerat terrorista per Israel, la Unió Europea i els Estats Units. És la segona força política de més pes dins l'Organització per l'Alliberament de Palestina (OLP).Ruiz és un dels principals referents dels projectes de cooperació que institucions com la Generalitat o l'Ajuntament de Barcelona mantenen amb Palestina. Dilluns que ve haurà de comparèixer de nou davant del tribunal per defensar-se de les acusacions.L'acusació contra Ruiz coincideix amb un comunicat del servei d'intel·ligència israelià, en què assegura que l'FPLP opera una xarxa d'organitzacions humanitàries als territoris palestins ocupats a Cisjordània per desviar fons que països europeus donen per a cooperació.Després de la seva detenció, l'entorn de Ruiz va publicar un manifest reclamant el seu alliberament , a més de qualificar d'"impossible" que projectes de l'ONG tinguin vincles amb activitats delictives. Com a argument, recordaven que els HWC reben finançament d'administracions de l'Estat, que obliguen a justificar el destí dels diners rebuts.

