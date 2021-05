Adeu als horaris en els trens entre Barcelona i el Vallès

La primera de les unitats 115 que han arribat avui a Rubí Foto: Marta Casas

La revolució als FGC al Vallès ja ha arribat. Sense horaris i amb més freqüència de pas. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el president de FGC, Ricard Font, han visitat el Centre d'Operacions de Rubí (COR) per presentar els nous combois de les línies S1 i S2 , el Metro del Vallès. Ho han fet acompanyats de l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, que ha aprofitat l'avinentesa per reivindicar la segona estació de FGC a la ciutat, que està prevista i planificada a la zona de la Llana.El president de FGC ha assegurat que aquests nous trens són "elements imprescindibles per millorar l'oferta de transport públic en l'àmbit metropolità". Les 15 noves unitats 115 se sumen a les 46 que tindrà la línia del Vallès, és a dir que no es tracta d'una substitució de trens sinó d'una ampliació, i durant uns quatre o sis mesos es faran les proves per veure que el funcionament és correcte. A partir d'aquí, els nous combois s'incorporaran a la flota cada deu o quinze dies.Aquesta incorporació, doncs, permetrà un nou itinerari al Vallès, canviar l'oferta de transport públic i tenir una oferta "sense horaris" però amb una freqüència d'un tren cada cinc minuts des de Sabadell i des de Terrassa i dos minuts i mig des de Sant Cugat. En aquest sentit, Calvet ha explicat que desapareixen els horaris de les línies del Vallès. "Al cap i a la fi, el funcionament serà com el metro de Barcelona, i no s'haurà d'estar pendent dels horaris sinó que se sabrà cada quants minuts passa un tren", ha resumit.Tot plegat serà possible no només gràcies a la incorporació de les noves unitats de tren, sinó a unes obres als tallers de Rubí, que s'han adequat a les necessitats actuals; l'automatització dels trens entre Provença i Plaça Catalunya i la contractació de més de 200 persones -100 maquinistes-, un 40% dels quals són dones i personal d'estacions i de tallers, per donar servei.Totes aquestes inversions responen a la voluntat de continuar amb "la història d'èxit" del Metro del Vallès, que van començar amb els perllongaments de Terrassa i Sabadell, que van fer augmentar en un 70% els usuaris dels trens.L'oferta de transport públic a la línia del Vallès és de prop de 80 milions de viatges l'any, que ara passaran a ser de 110 milions de viatges l'any. "Això contribueix a la reducció de la contaminació i a la lluita contra el canvi climàtic", ha explicat Font. El president de FGC ha recordat que aquest projecte de nous trens ja ve de l'etapa del conseller Josep Rull, i que malgrat la crisi sanitària, s'ha pogut tirar endavant.Les noves unitats 115 estan formades per dos cotxes motors i dos cotxes remolc, i el pas entre cotxes està permès mitjançant passadissos d'intercomunicació. Cada cotxe té tres portes per costat -24 en total- i, a banda dels indicadors sonors incorporaran un sistema d'enllumenat verd o vermell, que indiquen l'obertura o el tancament de portes, per a persones amb dificultats auditives.Pel que fa a la capacitat, disposen de 196 seients -188 fixos i 88 transportins- i dos espais multifuncionals per a persones amb mobilitat reduïda, bicicleta, cotxets, etc. La capacitat total és de 775 persones. A més a més, a cada cotxe s'han incorporat quatre pantalles que s'ubiquen a la part central, i tots els seients disposaran de connexió USB per a la càrrega de dispositius mòbils i tauletes.Els trens també comptaran amb un sistema de videovigilància digital que mostra les imatges en cabina a temps real i les enregistra, i quatre càmeres per lateral que fan les funcions de retrovisor i que permeten al maquinista tenir una visió completa de l'exterior del tren, fins i tot en andanes amb corba.El conseller de Territori i Sostenibilitat ha reiterat que aquesta serà una gran aportació a la lluita contra el canvi climàtic i la millora que suposarà per als usuaris de tota la línia del Vallès. Calvet també ha destacat que aquest no és l'únic projecte que tenen en cartera, sinó que estan previstes més inversions a les altres línies metropolitanes -el Baix Llobregat, l'Anoia i el Bages- per posar-les, com a mínim "tan al dia" com el Metro del Vallès. En concret, els esforços se centraran en la zona de la Plaça Espanya i al Centre Operatiu de Martorell, amb una inversió de mil milions d'euros en els pròxims deu anys.I encara hi ha un tercer encàrrec: la unió de les línies del Vallès i la del Baix Llobregat a través de la línia 8, un gran projecte que unirà físicament Plaça Espanya amb l'estació de Gràcia. Això permetrà donar servei a una part de Barcelona que està "mal servida des d'un punt de vista d'oferta ferroviària" -la zona d'Hospital Clínic i Francesc Macià-, generarà intercanviadors amb línies de metro o tramvia, i en definitiva incrementarà la capacitat de les dues línies."Les interconnexions en el transport públic ho són tot: com més interconnexió hi ha, més utilització del transport públic", ha dit el conseller. Aquest darrer projecte encara s'està treballant, però Calvet ha anunciat que s'estan plantejant començar a fer les licitacions aquest mateix estiu per poder accelerar el procés.Altres projectes als quals s'ha referit el conseller és la gestió de la nova R-Aeroport, que ja s'ha encarregat a FGC que la pugui gestionar, i la finalització de l'L9, la gran assignatura pendent que "continuem exigint a l'Estat perquè compleixi les inversions a les quals es va comprometre fa més de deu anys", ha lamentat Calvet."L'ambició de la millora del transport públic i, concretament de la millora de les infraestructures de transport públic d'aquest Govern, és molt alta", ha conclòs Calvet, que ha assegurat que "ho farem sí o sí".En una reflexió final sobre el transport públic, el conseller de Territori ha fet referència als nous reptes i necessitat d'aquest mitjà de transport, que ha de ser "més integrat, més sostenible - l'energia elèctrica de FGC ja és 100% renovable -, incorporar més tecnologia - amb l'arribada de la T-Mobilitat - i més resiliència".

