Els presos d'ERC es neguen a respondre al Suprem sobre els indults

Els presos polítics d'ERC, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa, no respondran la petició del Tribunal Suprem sobre els indults. La sala segona, en una decisió que no és habitual, va donar ahir cinc dies a les defenses perquè presentessin un escrit amb el seu posicionament sobre el perdó abans d'emetre l'informe sobre si procedeix o no concedir l'indult. Els líders de l'1-O -amb l'excepció de Jordi Cuixart, que ahir ja va dir a Manuel Marchena que rebutjava l'indult- s'han negat a respondre perquè consideren que el gest de l'alt tribunal té per objectiu "humiliar-los".En aquest termes s'ha expressat l'expresidenta del Parlament aquest matí. "No respondré perquè no sé per què em fan a mi aquesta pregunta quan en altres casos no s'ha fet. No és preceptiu ni necessari, entenc que ho fan per humiliar-nos", ha dit en una entrevista a Europa Press. En un comunicat fet públic per ERC aquest migdia, els quatre presos polítics diuen que no donaran resposta a l'alt tribunal perquè "la llei no ho preveu i no és de compliment obligat". Així, asseguren que el moviment de Marcena s'explica "per qüestions merament polítiques" i que la solució al conflicte polític entre Catalunya i Espanya "passa per l'amnistia.El Suprem va donar dimecres cinc dies a les defenses perquè es pronunciessin sobre els indults. Després dels posicionaments de la Fiscalia -en contra- i de l'Advocacia de l'Estat -no hi va entrar-, Marchena va donar la possibilitat a les defenses perquè argumentessin per què calia concedir el perdó. El moviment va ser interpretat com una nova mostra de menyspreu amb l'objectiu d'humiliar encara més els presos polítics, i el primer en respondre va ser Cuixart que va deixar clar que no demanaria perdó i que no volia l'indult.Quan acabi el termini, el Suprem ja podrà, finalment, fer l'informe sobre si convé concedir l'indult als presos del procés. Aquest informe és rellevant però no vinculant i quan l'alt tribunal l'enviï, el Ministeri de Justícia podrà portar el cas al consell de ministres per prendre una decisió. Cap dels presos ha demanat directament l'indult i, de fet, es decanten per l'amnistia, però sí que s'han registrat diverses peticions per part de terceres persones. La tramitació va començar al setembre, però el cas ha estat bloquejat pel Suprem. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va situar el període normal de decisió entre els 10 i 14 mesos.

