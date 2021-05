El govern espanyol vol ampliar els ERTO fins al 30 de setembre

Altres notícies que et poden interessar

El govern espanyol proposa ampliar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre en les condicions actuals. A partir d'aquesta data s'avaluarien si caldria una altra ampliació. Així ho han comunicat als sindicats majoritaris i a les patronals empresarials en la reunió de la Comissió Tripartida, en unes converses que ha recollit Europa Press.La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ja va dir fa uns dies que l'esquema actual estava funcionant i que el que funciona, no cal canviar-lo. L'actual pròrroga dels ERTO finalitza el proper 31 de maig, però Díaz sempre ha mantingut que s'allargaran tot el temps que sigui necessari, de manera que la data plantejada per la nova extensió d'aquesta eina, 30 de setembre, no ha de ser la definitiva.Aquest plantejament ha estat traslladat als agents socials pels secretaris d'Estat de Seguretat Social i d'Ocupació, Israel Arroyo i Joaquín Pérez Rei, respectivament, durant la reunióque s'ha celebrat aquest matí per donar inici a la negociació aquesta nova pròrroga. La secretària confederal d'Acció Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha confirmat que es prendrà com a referència per a la nova pròrroga que recull l'acord vigent a hores d'ara, encara que s'han plantejat algunes adaptacions, encara sense concreció i sense haver-se posat per escrit.L'última pròrroga dels ERTO va simplificar els tràmits per estendre'ls en el temps, de manera que no es necessitaran noves autoritzacions administratives, i va mantenir les tres modalitats vigents en aquells dies: els ERTO destinats als sectors 'ultraprotegits' i a les empreses vinculades a la seva cadena de valor; els ERTO d'impediment de l'activitat, i els ERTO de limitació, els dos últims pensats per restriccions administratives temporals adoptades com a mesura de fre als contagis de Covid (reducció d'aforaments o prohibició d'obertura, per exemple).L'esquema actual dels ERTO, que estarà en vigor fins al 31 de maig i sobre el qual es negociarà la pròrroga fins a setembre, estableix exoneracions de quotes per als sectors 'ultraprotegits' i empreses de la seva cadena de valor del 85% per a empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen més de 50 empleats, tant per a empleats reincorporats com per suspesos.En els ERTO per impediment d'activitat, les exoneracions són del 100% per a empreses amb menys de 50 treballadors i del 90% per a les que tenen més de 50 empleats en plantilla, mentre que en els ERTO de limitació d'activitat les exempcions són decreixents fins al maig de 2021. Per a empreses de menys de 50 treballadors, aquestes van ser de 100% al febrer, del 90% al març i del 85% a l'abril i seran del 80% al maig. Per a les que tinguin més de 50 treballadors, aquests percentatges són del 90%, del 80%, del 75% i del 70%, respectivament.

