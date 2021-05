Els crítics de Ciutadans demanen la dimissió d'Inés Arrimadas

El col·lectiu Renovadors, que aplega els crítics amb la direcció de Ciutadans, ha reclamat aquest dijous la dimissió d'Inés Arrimadas després dels pèssims resultats electorals, els darrers a la Comunitat de Madrid. Reclamen alhora la celebració d'un congrés extraordinari davant la greu crisi que travessa el partit, que en les eleccions del 4-M a Madrid va perdre la totalitat dels 26 diputats que tenia a l'Assemblea de la Comunitat.Antonio Espinosa, portaveu de Renovadors, exdiputat al Parlament, ha assegurat que ena quests moments, Inés Arrimadas "forma part més del problema que de la solució" i que, si malgrat la crisi que travessa la formació, ella vol continuar, que es "legitimi" guanyant un congrés extraordinari. Un congrés en el qual han demanat que s'organizi sota el principi d'un militant, un vot, i que es voti en urna.Espinosa ha "lamentat" els resultats electorals a Madrid i ha assenyalat els dos principals motius que expliquen la crisi del partit: la "manca de credibilitat" de la marca i la contínua pèrdua de militants. Ha considerat que l'inici dels problemes van venir generats per la decisió d'Albert Rivera de canviar l'estratègia de pactes per optar per l'aliança amb el PP en exclusiva. Espinosa ha afegit com a causes errònies la decisió d'Arrimadas de desembarcar al Congrés i l'"error de càlcul" de forçar una moció de censura a Múrcia.Una militant de Ciutadans a Andalusia, Carmen Almagro, ha afirmat que "Arrimadas és una bona portaveu i parlamentària, però no és la líder que necessita el partit". Dirigint-se a la presidenta del partit, li ha dit: "Inés, la porta està oberta perquè deixis el lideratge". Un altre exponent crític, Fernando Mulas, s'ha referit a la "desafecció" que predomina en aquests moments en el partit i ha demanat a Arrimadas que faciliti un "canvi en el partit i deixar pas".La compareixença dels crítics es produeix l'endemà de la valoració feta per la direcció. Inés Arrimadas es va limitar a qualificar de "dolents" els resultats i va anunciar la convocatòria d'una convenció política per al juliol. La direcció també es proposa fer una gira per totes les organitzacions territorials en un "procés participatiu". Decisions que són vistes com a insuficients per Renovadors.Els pèssims resultats de Madrid van ser un nou episodi de rotundes derrotes electorals que arrossega Ciutadans des de fa dos anys. En les eleccions espanyoles del 2019, va passar dels 57 escons obtinguts en els comics de l'abril a només 10 el novembre. Aquesta davallada ja va provocar la sortida d'escena d'un humiliat Albert Rivera, que fins feia poc somiava en la Moncloa. A les eleccions al Parlament del febrer passat, la formació unionista va patir un altre daltabaix, baixant de 36 a sis diputats.La petició a l'executiva perquè assumeixi les seves responsabilitats i la celebració d'un congrés extraordinari és una reclamació exigida pels crítics des de fa mesos . Després de les eleccions catalanes del 14-F ja van reclamar la renúncia de Carlos Carrizosa i que altres dirigents dimitissin. Però el cert és que fins ara cap d'aquestes peticions ha estat escoltada.

