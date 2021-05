El Metro de Barcelona no obrirà les nits del cap de setmana encara que s'acabi el toc de queda

Altres notícies que et poden interessar

El Metro de Barcelona no obrirà les nits del cap de setmana tot i que s'acaba l'estat d'alarma i mantindrà l'horari vigent, de les 5 a les 0 hores, segons ha avançat Betevé i han confirmat aquest dijous a Europa Press fonts de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).Després de valorar-ho durant les últimes hores, l'ATM ha decidit no recuperar ara com ara l'horari de nit perquè no preveu un augment de la demanda, atès que les activitats d'oci nocturn continuaran tancades i la restauració tan sols oferirà servei fins a les 23 hores. "En cas que vegem que hi ha cap diferència com fins ara sí que farem canvis en l'horari", han explicat les mateixes fonts a Europa Press.L'horari nocturn de cap de setmana del Metro es va suspendre el 20 de març del 2020, quan es va suprimir el servei ampliat dels divendres fins a les 2 hores i el servei ininterromput dels dissabtes a diumenges. Després, l'horari es va reprendre parcialment -fins a les 2 hores-, però es va tornar a anul·lar al juliol per l'augment de brots.

