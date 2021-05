Entitats favorables a una transició energètica justa convoquen actes arreu de Catalunya el pròxim cap de setmana

La Xarxa per la Sobirania Energètica i la Xarxa d'Entitats Catalanes per una Transició Energètica Justa convoquen actes arreu del territori català durant el pròxim cap de setmana per protestar contra les macroinstal·lacions de renovables "en mans de grans empreses" i el decret llei 16/2019 que, segons les entitats convocants, s'implanta "d'esquena al territori i a la ciutadania". Denuncien també que el model de transició energètica que es vol aplicar a Catalunya és un "negoci" que "obre la porta a què segueixi l'oligopoli energètic" que impera. Les entitats activistes també reclamen un departament de medi ambient que els serveixi com a interlocutor vàlid.És per això que aquestes associacions, després de la concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona el diumenge passat, han convocat de nou un seguit d'accions en diferents parts de Catalunya el 8 i 9 de maig.A la zona de l'Alt Pirineu i Aran es durà a terme una marxa lenta iniciada a les 9 del matí que arribarà fins a Tremp, un dels municipis més afectats al territori per projectes de grans centrals fotovoltaiques. En el desplaçament es realitzaran dues parades en què es realitzarà la lectura d'un manifest per mostrar la disconformitat dels ciutadans amb "el model especulatiu i lesiu pel món rural" que es vol aplicar a Catalunya.A Ponent, divendres 7 de maig se celebrarà una xerrada a càrrec d'Antonio Turiel, investigador del CSIC, sobre "les vies reals per afrontar la futura situació d'escassetat de fonts d'energia". A més, el diumenge 9 de maig hi ha convocada una concentració a les 12 del matí a la plaça Sant Joan de Lleida.Al Camp de Tarragona s'organitzarà una tractorada a Reus de la mà de l'associació Unió de Pagesos. A banda, es realitzarà una performance en què s'estriparà el decret llei 16/2019 i es reclamarà una transició energètica sostenible.A les Terres de l'Ebre hi ha preparada una marxa a les 11 del matí a la plaça d'autobusos de Gandesa que acabarà a la plaça de l'Ajuntament, on es realitzaran diversos parlaments.A les comarques gironines no hi ha cap acte de cara al pròxim cap de setmana. Des de l'associació Naturalistes de Girona, però, asseguren que en preparen de cara a finals de mes.

