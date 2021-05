El SEM impulsa un equip de 90 psicòlegs repartits per tot Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

El SEM impulsa un nou model d'atenció integral i incorpora des d'aquest dijous un equip de 90 psicòlegs propis que tindrà una funció polivalent. D'una banda, els professionals podran desplaçar-se físicament si hi ha un incident, com ara un accident de trànsit, o en casos d'abús i agressions sexuals, per oferir suport emocional in situ.D'altra banda, també s'oferirà una atenció no presencial als ciutadans o als professionals de la xarxa de salut pública que ho necessitin i que hi accedeixin a través de canals com el 061 o l'aplicació web Gestioemocional.cat . El servei de suport emocional es prestarà arreu del territori les 24 hores del dia els 365 dies de l'any.Andrés Cuartero, cap de l'equip de psicòlegs del SEM que lidera el nou projecte, afirma que darrere el nou model també hi ha l'objectiu de posar en marxa un circuit global que inclogui estratègies enfocades a la prevenció i a la detecció precoç de situacions d'ansietat o depressió que en un futur podrien derivar en trastorns mentals.A més, el nou dispositiu vol donar resposta a l'augment de demanda de suport emocional, que s'ha agreujat arran de la pandèmia. Per exemple, entre el març del 2020 i el març del 2021, el SEM va realitzar 24.868 serveis d'atenció psicològica a la ciutadania, una xifra que suposa un increment del 65% respecte l'any anterior. El 70% de les demandes de suport les fan dones. La majoria, tres quartes parts, tenen entre 41 i 55 anys mentre que una quarta part té entre 26 i 40 anys.Des de la seva posada en marxa l'abril del 2020, l'aplicació web Gestióemocional.cat ha pogut identificar a gairebé 80.000 persones que requerien ajuda psicològica urgent i actualment l'aplicació té una mitjana de 1.500 usuaris al dia. A més, entre el març del 2020 i el del 2021 es van realitzar 3.254 intervencions a professionals SEM, entre metges, infermeres, tècnics sanitaris i professionals de sales de coordinació, que també van necessitar suport emocional.Les atencions no presencials fetes per psicòlegs a través del 061 van arribar a registrar pics de més de 6.400 trucades mensuals. D'aquestes, un 13% van ser derivades a l'Atenció Primària pel seu seguiment, un 13,5% a centres de salut mental i 3,5% va requerir la mobilització d’un recurs com l’enviament d’un metge o una ambulància.Segons Salut, la incorporació dels psicòlegs a l'estructura pròpia del SEM contribuirà a crear un equip "estable i especialitzat" i permetrà millorar la qualitat assistencial mitjançant formació en primers auxilis psicològics així com formació especialitzada per abordar la primera intervenció en casos de víctimes d’abús i agressions sexuals i prevenir re-traumatitzacions.

