Barcelona restringirà l'accés a les platges si hi ha aglomeracions

Per segon any consecutiu Barcelona restringirà l'accés a les platges si detecta aglomeracions, amb l'objectiu de garantir les mesures sanitàries de prevenció de la Covid-19. Des d'aquesta setmana, hi ha en marxa el servei d’informació i sensibilització de les platges, que està integrat per un equip de vuit informadors, 24 controladors d’accessos i dos coordinadors.Els informadors fan el recompte periòdic d’usuaris de les platges i controlen els accessos a les platges. També s'encarreguen de distribuir els usuaris a la sorra quan l'ocupació sigui molt alta.Els banyistes tenen l'opció de consultar l'ocupació a les platges abans d'anar-hi, a través de la pàgina web de l'Ajuntament. Des de finals de març fins a aquest dijous, el web ha rebut 11.998 visites.L'Ajuntament comunicarà el grau d'ocupació de les platges amb quatre indicadors diferents. El codi de colors verd, groc, taronja i vermell indicarà quantes persones hi ha a la sorra. En cas que calgui restringir accessos, el consistori recorrerà si cal a la Guàrdia Urbana.La capacitat de les platges es calcula perquè els usuaris i usuàries puguin mantenir la distància recomanada d’un metre i mig i seguint aquests criteris les platges de la ciutat poden acollir 25.575 persones. La temporada 2020, de juny a setembre, es van tancar 38 vegades alguna de les platges de la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor