CaixaBank assegura que és «possible i necessari» un acord amb els sindicats sobre l'ERO

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, s'ha pronunciat sobre l'ERO anunciat per l'entitat el 20 d'abril passat , que afectaria un total de 8.291 treballadors, el 18% de la seva plantilla. Gortázar ha afirmat que l'acord amb els sindicats és "possible i necessari" i que caldran "concessions raonables", que permetin a l'entitat fer front a un entorn proper que serà "dur". Ho ha dit durant la presentació de resultats del primer trimestre . La retallada que proposa el banc seria el segon més gran de la història de Catalunya, per darrere del de Seat l'any 1993, que va afectar 9.000 treballadors.Gortázar ha assegurat que "hi ha marge per canviar coses per fer factible aquest acord" i s'ha mostrat confiat en avançar cap a "un punt de trobada" amb els representants dels treballadors. El conseller delegat ha dit que encara desconeixen els costos que suposarà l'ERO i que dependrà de l'acord final. Ha deixat clar que el conjunt dels costos associats a la integració, que van més enllà de l'àmbit laboral, no posaran en risc la capacitat de CaixaBank, que es mantindrà en una situació sostenible des del punt de vista de solvència.CaixaBank va registrar un benefici de 514 milions d'euros durant el primer trimestre de 2021. És una xifra que suposa gairebé sis vegades més respecte del mateix període de l'exercici anterior, quan els guanys van ser de l'entorn de 90 milions a causa dels efectes de la pandèmia. El resultat no té en compte l'impacte extraordinari derivat de la fusió amb Bankia , ja que l'operació es va formalitzar a finals de març.El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha explicat els resultats, assegurant que la nova entitat neix "molt forta". El ràtio de morositat és molt satisfactori i es manté en un 3,6%, i la solvència i liquiditat de l'entitat és "elevada i satisfactòria". Gortázar ha destacat la "bona activitat comercial" del primer trimestre, tot i les restriccions. El resultat recorrent millora gràcies a un augment dels ingressos i una reducció dels costos i de els dotacions.Els comptes presentats aquest dijous inclouen Bankia tan sols en el referent al balanç, amb els ràtios de capital, de morositat i el volum de negoci. En la part de compte de resultats, com que la fusió es tanca el 31 de març, no s'inclouen l'activitat ni els ingressos recurrents de Bankia en el primer trimestre.El Grup CaixaBank supera els 663.000 milions en actius i presta servei actualment a 21,1 milions de clients a Espanya i Portugal. Això respon a la culminació del procés de fusió, a finals de març, amb Bankia, una operació ambiciosa que ha permès consolidar el seu lideratge en el sistema financer espanyol. Aquest matí, el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, explicarà els resultats en una compareixença amb els mitjans.Si es comptabilitza, el resultat atribuït del grup fins al març se situa en 4.786 milions, després que l'operació hagi generat un fons de comerç negatiu de 4.300 milions (l'anomenat badwill). Pel que fa als ingressos core de l'entitat, aquests van créixer un 1% en termes interanuals, fins als 2.066 milions, impulsats pels resultats de les participades i pels ingressos procedents de la branca asseguradora.Quant al resultat atribuït únicament a CaixaBank -sense tenir en compte l'efecte extraordinari de la integració de Bankia-, fins a 444 milions corresponen de l'activitat bancària i d'assegurances, 58 provenen de l'entitat portuguesa BPI i els 12 restants, de participacions. Si es té en compte l'impacte de la fusió, aquesta va generar un fons negatiu de 4.300 milions, una partida que computa com a benefici en el compte de resultats.El fons de comerç és el resultat d'agafar el patrimoni net de Bankia (13.088 milions) i descomptar-li el preu d'adquisició pagat per CaixaBank (5.314) i un seguit d'ajustos comptables a l'hora de fer la valoració d'actius i passius (3.474 milions). Aquesta quantitat, unida a les despeses derivades de la integració i al resultat ordinari, dóna lloc a un benefici atribuït comptable de 4.786 milions entre gener i març.CaixaBank ha enfortit les seves quotes de mercat després de la fusió, amb un 25,3% en crèdits i un 25,2% en dipòsits de llars i empreses, i un 24,9% en fons d'inversió.L'entitat financera manté una sòlida posició de solvència i liquiditat, molt per damunt dels nivells exigits. La mora se situa en el 3,6% i la ràtio de cobertura es manté en el 67%. A més, el cost del risc en els últims 12 mesos se situa en el 0,61%.

