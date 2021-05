Oriol Mitjà busca voluntaris per a un estudi que busca protegir «milions de pacients» amb Covid-19

🔴Les #vacunes no protegiran milions de pacients amb sistemes immunitaris debilitats.



Però estem provant una teràpia que pot ajudar: la gammaglobulina hiperimmune.



⚠️Si tens #PCR_positiva dels últims 3 dies i ets #asimptomàtic:

escriu a 👉estudicovid19@flsida.org — Oriol Mitjà (@oriolmitja) May 5, 2021

L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, ha posat en marxa un estudi amb gammaglobulina hiperinmune per aconseguir una teràpia efectiva en gent que no respongui correctament a la vacuna i que es trobi en la fase inicial de la malaltia.Oriol Mitjà, un dels impulsors de l'assaig, assegura a Twitter que aquest és un complement necessari dels vaccins: "Les vacunes no protegiran milions de pacients amb sistemes immunitaris debilitats".Així, l'epidemiòleg apunta que "persones amb leucèmia o linfoma, amb malaltia inflamatòria intestinal o patologies reumatològiques que reben rituximab i receptors de trasplantatments d'òrgans poden tenir una resposta menys bona a les vacunes".Per participar en l'assaig, cal tenir una PCR positiva dels últims tres dies i ser asimptomàtic. Els interessats han d'enviar un correu electrònic a estudicovid19@flsida.org. La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses organitza l'estudi.

