Calvo compara Ayuso amb l'independentisme: «Que no pensi que a Madrid hi ha un conflicte polític»

Calvo ha admès que el PSOE ha de "reflexionar" sobre els resultats que ha obtingut a Madrid, però els ha atribuït principalment a la fatiga de pandèmia. "És difícil comprendre com se'ns desploma tant electorat", i "és evident que donar una volta al debat general de les coses sempre està bé". En tot cas, segons Calvo, "no és el mateix votar en pandèmia que sense pandèmia, perquè altera molt l'estat d'ànim".Ha assegurat que el PSC va obtenir un molt millor resultat a Catalunya "perquè a Catalunya no es debatia contra la pandèmia sinó l'afartament contra l'independentisme". En aquest marc ha recordat que el govern espanyol ha marcat de manera inequívoca el que pensa de les "posicions independentistes". "Ho hem deixat clar una vegada i una altra quan ha calgut anar al TC a posar les coses al seu lloc". En tot cas ha destacat que "les grans proclames independentistes" van tenir lloc sota el mandat de governs del PP, que les va "consentir".La vicepresidenta ha restat transcendència a la petició de Pablo Casado de celebrar un debat sobre l'estat de la nació, que segons ha dit es produirà "quan correspongui". Ha recordat que les compareixences que Sánchez va fer "cada 15" dies durant l'inici de la pandèmia ja són "com debats de l'estat de la nació" i si es compara amb altres parlaments "el govern ha rendit comptes contínuament".Ha insistit que la campanya ha transitat per "camins molt estranys" com les frases d'Ayuso com la de no trobar-se l'ex. També ha apuntat que Ayuso ha fet un discurs d'extremadreta per captar els votants de Vox. "Jo veig en Ayuso una líder que clarament s'ha fet amb el lideratge del PP, amb un missatge molt de dretes que no és el que hem sentit a Rajoy, a Soraya Sáenz de Santamaría o a Feijóo, fins i tot en les formes".