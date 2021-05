Les comunicacions i l'habitatge, un fre per atraure talent al món rural

Carles Rubinart és un dels participants de la prova pilot a Can Trona. Foto: Martí Albesa.

La programadora web Marta Mateu a Can Trona. Foto: Marti Albesa.

El batlle de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha estat al focus dels mitjans de comunicació durant uns quants dies. Foto: @ajuntamentbas.

Altres notícies que et poden interessar

El Catalunya Rural Hub , el projecte pioner a l’Estat per a fomentar la deslocalització de professionals digitals cap a entorns rurals i poc poblats de Catalunya on puguin viure i desenvolupar-se professionalment, es va iniciar a Can Trona, a la Vall d'en Bas, aquest passat dilluns 3 de maig amb una primera tongada de 10 "exploradors" que viuen l'experiència del teletreball sota l'ombra dels 1.515 metres del Puigsacalm.Carles Rubinart, un dels participants, provinent de Martorell –responsables del departament de Business Anlytics de Nestlé España–, explica aque ja fa 15 anys que li voltava pel cap de fer una aproximació al món rural, però ho va haver de descartar per circumstàncies adverses.El teletreball s'ha imposat en moltes empreses de forma parcial o total, especialment per causa de les mesures imposades arran de la pandèmia, i l'experiència, "intensa", a Can Trona "és molt positiva".Però aquest tecnòcrata creu que per a poder avaluar de poder fer el pas del canvi del món urbà al món rural, un cop experimentada la bona connectivitat amb fibra òptica, com és el cas de la Vall d'en Bas –amb l'empenta d'empreses com Xartic i Goufone–, caldria "fer un període d'estada llarg d'un any" per a experimentar de veritat com adaptar-se al municipi, a la vida cultural, al tarannà de la gent…Rubinart valora, per exemple, que tot i que el transport públic no és prou adequat, hi ha una bona xarxa de carrils bicis, la Via Verda, i, també, s'adona del problema de manca d'habitatge, "que hem comentat amb l'alcalde".La manca d'habitatge –amb preus de venda i lloguer molt alts a la Vall d'en Bas i, en general a la Garrotxa– i la deficiència en les comunicacions pel que fa al transport públic, són, també, els desavantatges que comenta Marta Mateu, la jove programadora web de Brico Depôt. L'experiència a Can Trona, però, ha estat molt positiva per a ella: "És possible teletreballar i més encara en un coworking: coneixes gent amb molt talent, amb qui pots fer bons intercanvis".Mateu considera que la connectivitat a la Vall d'en Bas és tant o més bona que a Barcelona i que el teletreball, sigui en el món urbà o rural, ha arribat per romandre. "Es pot teletreballar en remot tot l'any i, per tant, ja no té sentit estar ubicat on hi ha la teva empresa".Ella, que és una entusiasta del món digital, va assabentar-se de la prova pilot a través de Barcelona Digital Talent en el marc de l'aliança amb el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Mobile World Capital Barcelona. "Volia veure si m'hi sentia còmoda i l'experiència m'ho ha confirmat", ha afegit.Aquest és, precisament, un dels objectius que té el Departament de Polítiques Digitals. El director general d'Innovació i Economia Digital, Dani Marco, diu que s'han marcat el 2023 com a data perquè la fibra òptica arribi a tots els racons del país. "Volem desplegar l'economia digital i que el Hub Digital no es concentri a l'àrea metropolitana de Barcelona, sinó que arribi també a les zones rurals", afirma. Aquest, insisteix, és el "millor antídot contra el despoblament". Per a fer-ho, afegeix, calen dues coses: una bona connectivitat i talent digital.En aquest sentit, el portaveu del Barcelona Digital Talent, Jordi Arrufí, diu que la iniciativa té una doble vessant. Per una banda, aconseguir que alguns dels participants s'acabin traslladant a un entorn rural i, per l'altra, que arran de l'experiència hi hagi més gent que s'animi a viure-hi de manera permanent.De fet, es calcula que un 8% de la població de Barcelona ha marxat de la ciutat arran de la pandèmia i del teletreball. Ho han notat alguns municipis com la Vall d'en Bas. El batlle, Lluís Amat, diu que hi hagut gent –especialment, aquells que hi tenen una segona residència– que han decidit traslladar-s'hi i treballar des d'aquí.Ara el handicap és la falta d'habitatge. "Hi estem treballant", afirma. Amat, a més, diu que la iniciativa no només ha de permetre atraure nou talent sinó també "retenir" el que ja hi ha a la zona. "El que volem dir als joves és: aneu a aprendre, però quedeu-vos aquí", ha afegit.Aquestes deu persones a més de venir a treballar, també han vingut a conèixer el territori i per aquest motiu se’ls ha organitzat diverses sortides. S’han allotjat en apartaments perquè l’experiència fos el més semblant possible a "viure" en el món rural.El segon grup de coworkers, arribarà la setmana del 17 de maig i des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas esperen, al final, recollir les impressions de totes aquestes persones que han vingut a conèixer l’experiència que suposa viure, tecnològicament connectats, en el món rural."Venir aquí no només pot servir perquè arribi talent sinó perquè el d’aquí, no marxi. També perquè es creïn sinergies amb empreses del territori i s’engeguin iniciatives com la de crear aplicacions per a fer més fàcils feines agrícoles. El ventall és ampli i aquest és només el començament. Can Trona i l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, ens sentim orgullosos de donar cabuda a aquest projecte pioner que de ben segur obre la porta a una nova manera d’entendre el món del treball i les relacions laborals i personals", afegeixen des del consistori garrotxí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor