⚠️ HAN TROBAT A LA BERSABE!



L'han trobat aquest matí i està bé.

Moltes gràcies a la col·laboració ciutadana, a totes les persones que heu compartit la seva desaparició i totes les mostres de suport a la família. — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) May 6, 2021

Bersabe Sánchez Miras, que havia desaparegut aquest dimecres al matí a Terrassa, ha aparegut sana i estàlvia. Veïna de Ca n'Anglada, havia sortit a passejar el seu gos, de color blanc, i no va tornar a casa. L'última vegada hauria estat vista a Les Fonts. La desaparició de la dona, que pateix alzheimer, també va ser denunciada a la policia.Aquest dijous al migdia el mateix alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui va fer una crida ciutadana per localitzar la dona, ha fet una piulada informant que l'han trobat "i està bé".L'alcalde també ha volgut agrair la col·laboració ciutadana per resoldre aquest cas satisfactòriament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor