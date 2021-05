Una noia dona a llum nou nadons en un hospital del Marroc

25 year old Malian woman gives birth to Nonuplets (9 babies) pic.twitter.com/Z8FEjEUFzZ — GistReel.Com (@GistReel) May 5, 2021

Una dona de 25 anys de Mali ha donat a llum nou nadons, via cesària, en un hospital privat del Marroc. Són dos nens més dels que s'havien detectat a les ecografies, segons ha informat el mateix Ministeri de Sanitat de Mali.La dona, identificada com a Haliam Cisse, va passar dues setmanes ingressada a l'hospital de Bamako, a Mali, però el president de transició, Bah Ndaw, va autoritzar el 30 de març el seu trasllat a una clínica marroquina degut a les condicions particulars de la gestació, que en principi apuntava a set infants. Es tractava, doncs, d’un embaràs d'alt risc.Així ho reflectien les ecografies realitzades als dos països, però finalment va saltar la sorpresa i van sortir nou nadons. Són cinc nenes i quatre nens, que han pesat entre mig quilo i un quilo i que hauran d'estar entre dos i tres mesos a la incubadora. Després del part la mare i els seus fills "es troben bé", segons ha confirmat el Ministeri.El llibre Guinness de rècords recull com a major part múltiple en el qual els nens hagin sobreviscut el cas de la nord-americana Nadya Suleman, que el gener de 2009 va donar a llum vuit infants.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor