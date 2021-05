Un pagès canvia la frontera entre França i Bèlgica per passar amb el seu tractor

Un pagès belga del municipi d'Erquelinnes ha canviat, tot sol, l'extensió de França i Bèlgica. L'agricultor va moure una pedra que limita els dos països 2,29 metres per passar amb el seu tractor. Així, ara Bèlgica ha guanyat terreny mentre França és més petita.Un grup d'aficionats a la història visitaven la zona amb mapes del 1820 -quan el Tractat de Courtrai va establir els límits territorials- i van adonar-se que alguna cosa estava malament. La roca marcava la frontera després de la derrota de Napoleó el 1815 a Waterloo.Els veïns tenen diverses teories: la més recollida, segons mitjans francesos, és que l'home volia maniobrar amb el seu tractor. L'altra apunta que el pagès podria haver mogut la pedra per guanyar terreny.En tot cas, les autoritats ja s'han activat per posar les coses al seu lloc de nou: "S'amplia Bèlgica i el nostre municipi. Els francesos, òbviament, no hi estan d'acord", explica l'alcalde d'Erquelinnes, David Lavaux, al seu compte de Facebook.D'aquesta manera, el pagès té un marge per tornar a posar la pedra correctament i evitar així un conflicte territorial entre els dos països afectats. "Si mostra bones intencions no hi haurà cap problema, ho solucionarem d'una manera amistosa", afirma l'alcalde Lavaux.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor