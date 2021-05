​Presó per a cinc dels sis detinguts per una agressió sexual múltiple a Santa Coloma de Gramenet

La titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Gramenet ha ordenat presó provisional comunicada i sense fiança per a cinc dels sis detinguts aquest dimarts per una presumpta agressió sexual múltiple a dues dones el 23 d'abril passat. El sisè detingut ha quedat en llibertat amb retirada del passaport i prohibició de sortir del país. Està investigat per omissió del deure de denunciar un delicte.La jutgessa ha pres declaració avui als sis individus i ha practicat 18 rodes de coneixement, sis per a cada víctima i sis per a un testimoni.La jutgessa també ha dictat sis ordres de protecció per a les víctimes per les quals els investigats no s'hi poden comunicar ni apropar-s'hi.

