Llença una destral a un altre conductor per una discussió de trànsit al centre de Granollers

Un home ha estat detingut aquest dimecres a Granollers per llençar una destral a un altre per una discussió de trànsit. Segons ha pogut saber, els fets han tingut lloc entre el carrer Foment i l'avinguda Sant Esteve.Dos homes s'han discutit per una acció del trànsit, i un d'ells ha llençat l'objecte a l'altre -sense conseqüències- en veure que el segon portava un bastó.L'home de la destral ha quedat detingut per amenaces, però també per trencar l'ordre d'allunyament de la parella que tenia vigent i que ha infringit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor