L'oposició a Gay denuncia el «silenci» del Col·legi d'Advocats davant l'atac a drets fonamentals

El 3 de juny se celebren eleccions al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), en què s'enfronten les candidatures continuista de la degana actual, Maria Eugència Gay , i l'alternativa que lideren Gonçal Oliveros i Isabel Boza , que aquest dimecres ha presentat les seves propostes. La defensa dels drets fonamentals davant els "silencis" de l'actual degana i el combat per "dignificar" l'ICAB són les dues línies principals del programa.Entre els casos que s'han donat en què l'equip del Col·legi no s'ha pronunciat davant de casos de possible amenaça de drets fonamentals, Oliveros ha esmentat el cas dels lletrats del Parlament: "Quan hi ha lletrats que són investigats i se'ls persegueix per la feina que fan, el Col·legi ha d'estar al darrera d'aquest cas i no fer-se l'orni".Tant Oliveros com altres membres de l'equip, com Lluís Mestres, han subratllat el paper que ha de tenir l'ICAB en la defensa dels drets fonamentals, àmbit en què la degana Gay ha mantingut una actitud de perfil baix, segons ells. Han criticat durament que el Col·legi ha restat mut davant l'"autoritarisme" que emana des de diversos poders de l'EstatEl candidat a degà, Gonçal Oliveros, ha assegurat que es presenten per "obligació" davant una situació en què l'ICAB s'ha fet "prescindible" en la realitat dels col·legiats. Ha denunciat una "creixent precarització" del sector alhora que el Col·legi resta desaparegut davant la problemàtica dels professionals.Oliveros ha criticat que es desconegui quants col·legiats pateixen una situació de precarietat i s'ha compromès a assolir un conveni específic de l'advocacia i negociar amb bancs i asseguradores per millorar les condicions dels advocats que treballen per a les companyies. També ha garantit una reforma de la borsa de treball i a la creació d'una oficina del col·legiat per atendre consultes i problemes.Gonçal Oliveros ha criticat durament Maria Eugènia Gay per la seva actitud durant la crisi pandèmica, en la qual no ha estat gens activa per posar-se al costat dels col·legiats. Oliveros ha comparat l'actitud de la degana amb la dels sindicats policials que s'han mobilitzat per exigir la vacunació dels membres dels cossos policials.

