Arrimadas resisteix i abraça la via de fer de Cs la crossa del PSOE

Inés Arrimadas va comparèixer aquest dimarts després de la reunió del nucli dur de la direcció de Ciutadans. Va ser la primera declaració política de la líder del partit taronja després de l'ensulsiada patida per la formació a les eleccions de la Comunitat de Madrid. Ciutadans va patir un veritable sotrac, perent els 26 diputats aconseguits fa només dos anys. Arrimadas va subratllar en la seva declaració la seva aposta per mantenir la línia iniciada des de la seva arribada al cim del partit, que inclou l'estratègia d'intentar "acords d'Estat" amb el PSOE. En va parlar tot dient que era una "responsabilitat històrica".Fonts del partit han explicat aque la reunió de la direcció no va entrar a debatre l'estratègia que seguirà el partit al Congrés a partir d'ara. Però s'ha remès a les paraules d'Arrimadas apostant per una línia de "centre", tot recordant algunes votacions a l'hemicicle en què els vots de Ciutadans s'han votat als de l'esquerra, com va ser en el cas de l'eutanàsia.Ahir, Isabel Díaz Ayuso va arrasar i poques vegades com ahir Arrimadas va fer tantes referències al "centre polític", expressant que "defensar-lo sempre ha estat difícil a Espanya", enmig de "la polarització i els insults" i "la guerra de bàndols". La dirigent unionista va fer una crida a "rellançar el centre liberal". Afirmacions fetes després d'admetre que el resultat electoral havia estat "dolent".Per si algú ho dubtava, Arrimadas no pensa dimitir. Per això es va prendre la decisió que al juliol el partit celebrarà una convenció política. Una manera de bandejar la convocatòria d'un congrés extraordinari, tal com li demanen els crítics, que aquest dimecres celebraran una roda de premsa per fer la seva valoració dels resultats de Madrid i de la situació que viu el partit. Unes sigles que en les eleccions catalanes ja van patir una altra garrotada al passar de 36 a només 6 diputats.Per respondre al malestar intern que viu la formació, la presidenta de Cs iniciarà un seguit de contactes sobre el terreny a les diverses comunitats, presentat des de la direcció com un "procés participatiu". Una manera de sortir al pas de les peticions que vindran des dels rengles opositors interns. Per fer-se forta i blindar la seva posició, Arrimadas va recordar que fa només un any que es va celebrar el darrer congrés del partit, que va iniciar "un nou rumb" "Els liberals europeus tenim l'objectiu de tendir ponts". Va reiterar que Ciutadans té el suport explícit dels liberals europeus i del grup ALDE al Parlament Europeu.La presidenta del partit va anunciar la designació d'Edmundo Bal -el cap de cartell a Madrid- i de Daniel Pérez, portaveu de Ciutadans al Parlament de l'Aragó, com a vicesecretaris. Es tracta de dirigents de la seva estricta confiança. En el cas dde Bal, és també un gest envers qui va anar al "sacrifici" madrileny i no ha pogut mantenir la presència del partit a l'Assemblea.De fet, pel que fa a Bal cal dir que si hi ha hagut una campanya electoral de Ciutadans que es pugui definir com a moderada, ha estat la que ha encapçalat aquest advocat de l'Estat de professió a la Comunitat de Madrid. Una campanya que ha contrastat amb les més agressives que havia fet Ciutadans fins ara, ben lluny de la "tolerància" i el "centre liberal" que avui tant ha pregonat.

