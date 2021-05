L'ANC avala donar dos anys a una taula de diàleg «abocada al fracàs» mentre es confronta l'Estat

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) avala l'opció de donar dos anys de marge a la taula de diàleg -tal com han pactat ERC i la CUP- sempre que "en paral·lel" es mantingui una estratègia de confrontació amb l'Estat. "No és necessàriament contradictori si alhora que fas una apel·lació al diàleg no t'estàs desarmant i estàs confrontant l'Estat a tot arreu on pots", ha valorat la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.En declaracions als mitjans després de trobar-se amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, Paluzie ha aprofitat per demanar als partits independentistes que es posin d'acord per a formar Govern. "Demanem un esforç de consens de tothom per fer un Govern independentista fort", ha exigit, per afegir després que cal "passar a l'ofensiva".Paluzie ha insistit que l'entitat creu que la taula de diàleg serà "evidentment un fracàs" perquè "no hi haurà respecte al dret a l'autodeterminació ni a l'amnistia". De totes maneres, l'ANC no veu malament que es doni aquest temps de marge si mentrestant "hi ha una resposta independentista civil i institucional en termes de confrontació".La presidenta de l'entitat ha dit que cada setmana es veuen exemples concrets de "l'estat de guerra declarat" contra l'independentisme i ha assegurat que Espanya utilitza "tot l'aparell judicial, institucional i polític" contra el nacionalisme català. En aquest sentit, la líder de l'ANC ha demanat aprendre "com abans millor" la lliçó que l'Estat "és irreformable".Borràs ha rebut els representants de l'ANC en el marc de la ronda de trobades que la presidenta del Parlament està fent amb entitats de la societat civil. La reunió s'ha celebrat en també en plenes negociacions entre Junts i ERC per a segellar un acord per a la investidura del, a hores d'ara vicepresident en funcions, Pere Aragonès.Paluzie creu que "és evident" que hi ha estratègies diferents, però defensa que "la realitat del que trobem a la paret de l'Estat és tan crua que el que ens uneix és molt més que el que ens separa". En aquest sentit, la presidenta de l'ANC ha demanat "no desaprofitar" el 52% de vots independentistes a les passades eleccions del 14 de febrer.

