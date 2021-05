Beth Rodergas revela que va abandonar el grup de Whatsapp d'«OT» per motius polítics

Beth Rodergas, que reapareix musicalment al nou disc Origen , ha afirmat en una entrevista a Fórmula TV que va abandonar el grup de Whatsapp de la seva edició d'Operación Triunfo per raons polítiques fa més d'un any."Ja no estic al grup de Whatsapp de la meva edició. Vaig sortir-ne per un rampell, un impuls per coses polítiques. Algú es va posar a enviar contingut polític al grup i vaig sortir del xat perquè no vull compartir-lo amb gent que envia certes coses", assegura la cantant catalana.Rodergas, representant d'Espanya a Eurovisió el 2003, diu que en qualsevol cas té el telèfon de "tothom" i que manté el contacte amb els altres participants del concurs. Així, després d'anys de silenci discogràfic, presenta un nou treball.La surienca ha manifestat en múltiples ocasions el seu independentisme. En el primer aniversari de l'1-O, per exemple, Beth va publicar una imatge fent un petó a una de les urnes del referèndum i amb les proclames "ni oblit ni perdó" i "llibertat presos i exiliats polítics".

