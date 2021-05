El jutge tomba el projecte de dentista municipal de Barcelona

El jutjat contenciós administratiu 7 de Barcelona ha declarat nul l'acord del ple de Barcelona que el 2019 va aprovar la creació d'un dentista municipal. El jutge respon així al recurs presentat pel Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya, tot i que la sentència no és ferma i l'Ajuntament de Barcelona ja l'ha recorregut, segons ha assegurat la regidora de Salut, Gemma Tarafa.La sentència considera que el consistori no té competències per desplegar aquest servei i que això hauria de ser competència de la Generalitat. Quan el col·legi va presentar el recurs, es va suspendre cautelarment el procés de creació del servei però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya les va aixecar a instàncies de l'Ajuntament.El dentista municipal és una de les mesures estrella de Colau i és un dels quatre serveis odontològics impulsats pel seu govern municipal. Els altres són els dentistes per a persones vulnerables, que ja han atès 2.000 persones, els acords amb clíniques dentals per oferir atencions més econòmiques i el conveni amb l'Hospital Sant Joan de Déu per atendre infants vulnerables.El dentista municipal permetria oferir un servei entre el 10% i el 40% més barat i el TSJC no va considerar que el projecte suposés cap greuge pel col·legi d'odontòlegs, en el moment d'aixecar les mesures cautelars. Ara el govern municipal confia que el TSJC torni a acceptar el seu recurs contra la sentència del jutjat contenciós administratiu.La regidora de Salut de l'Ajuntament, Gemma Tarafa, ha sortit al pas de la decisió de jutge assegurant que per ara el projecte continua "endavant". Tarafa ha insistit en la necessitat de fer-lo realitat i ha recordat que el 12% de veïns de la ciutat no van mai al dentista perquè no tenen prou diners per pagar-lo.

