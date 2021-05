Jordi Sánchez confessa quin va ser el moment més dur de la seva estada a l'hospital

Altres notícies que et poden interessar

Jordi Sánchez ja està completament recuperat del greu cas de Covid-19 que va patir i que el va fer estar durant 24 dies ingressat en coma a l'UCI. Així, l'actor afirma haver tingut "molta sort" perquè el coronavirus no li ha deixat "cap seqüela", en una entrevista a la revista Pronto "Només tinc agulletes, una sensació que va i ve. Camino i respiro bé, tinc una gana que em moro després de 24 dies alimentant-me per una sonda i una altra setmana a base de farinetes", assegura Sánchez, conegut popularment pels seus papers de Lopes a Plats Bruts i d'Antonio Recio a La que se avecina.Davant d'aquesta gran recuperació, l'actor repassa els últims mesos de la seva vida amb perspectiva i no dubta en assenyalar el moment "més crític" de tots: "Quan vaig arribar a l'hospital i em van dir que m'intubarien i que si volia fer una trucada", assenyala. "Va ser una cosa inesperada, perquè mai vaig tenir la sensació d'ofegar-me i em va sorprendre molt", detalla.Sánchez, que era infermer abans de dedicar-se al teatre de forma professional, recorda que com a pacient és "una mica pesat" perquè "ho pregunto tot i tenia els metges una mica farts". Un cop passat el mal tràngol, però, l'actor es dedica a gaudir del que més li agrada: "Sóc molt arrosser", indica sobre el plat que més assaboreix després del seu pas per l'hospital.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor