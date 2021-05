Acomiaden amb crits pels «caiguts per Déu i Espanya» el falangista mort en empassar-se una abella anant en bici

Enaltiment del feixisme i del franquisme al País Valencià arran de la mort d'un falangista. L'home, de 59 anys, va morir el passat dimarts 27 d'abril després d'empassar-se una abella quan anava en bicicleta.El funeral, celebrat aquesta setmana, ha transcendit a través de les xarxes socials on es mostrava un grup d'amics i familiars del falangista cantant el Cara al Sol i cridant "Arriba Espanya", amb el braç alçat. També recordaven "els caiguts per Déu i per Espanya", dient el nom de la víctima després. Podeu veure aquí les imatges. L'home de 59 anys va morir després d'empassar-se una abella mentre anava en bicicleta a la localitat valenciana de Polinyà de Xúquer, segons informa el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).L'incident va tenir lloc diumenge al matí, cap a les 11.45 hores, quan el CICU va rebre un avís que alertava d'un home que anava en bici al qual li havia entrat una abella a la boca. La víctima es va ennuegar i això li va provocar una insuficiència respiratòria.El succés es va produir a la carretera d'Algemesí a Albalat, al terme de Polinyà de Xúquer. Els serveis mèdics van realitzar diverses maniobres de reanimació a l'home, però no es va poder revertir la parada cardiorespiratòria i va morir. L'autòpsia revelarà les causes de la mort del ciclista.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor